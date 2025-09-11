Bertín Osborne aclara si va a reconvertir su finca de Sevilla en un hotel

Al margen de por la comentadísima portada que ha protagonizado presentando públicamente al hijo que tiene en común con Gabriela Guillén para normalizar su relación con el pequeño David tras el acercamiento que han tenido en los últimos meses -después de que un primer momento dejase claro que no quería volver a ser padre a sus 70 años- Bertín Osborne ha copado titulares este verano por el nuevo proyecto con el que buscaría solucionar sus problemas económicos y pagar su deuda de 800.000 euros con Hacienda.

Y, además de su faceta como presentador y cantante, y su participación en varias empresas de productos gourmet, el artista estaría planteándose reconvertir su impresionante finca de Sevilla -en la que reside- en un hotel de lujo, y estaría en negociaciones con diferentes cadenas hoteteleras que estarían interesadas en invertir en el negocio que supondría una salida a su complicada situación financiera.

Sin embargo, nada habría de cierto en esta información de la que se hicieron eco numerosos medios de comunicación, tal y como ha dejado entrever Bertín en su reaparición ante las cámaras en la inauguración del nuevo Food Market de Enrique Tomás en el aeropuerto de Sevilla.

Días después de reveler en su visita al programa 'Emparejados' de Joaquín Sánchez y Susana Saborido, que se ha "cortado la coleta" y se ha hecho la vasectomía para no tener más hijos, el presentador ha reaccionado con sorpresa a las preguntas de la prensa de si veremos su finca convertida en un hotel: "¿Qué? Se dicen tantas tonterías... Muchas veces me da vergüenza hasta oírlo" ha expresado rotundo.

Y aunque no ha querido desvelar si le veremos más a menudo con el hijo que tiene con Gabriela, sí ha reconocido que "el niño es fantástico y todo muy bien". "Yo estoy fenomenal, hombre. Siempre estoy relajado y tranquilo. Y eso que me ve vestido" ha asegurado con una sonrisa, haciendo referencia a lo que se cuida para estar tan bien.