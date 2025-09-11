Agencias

BBVA lanza una propuesta para las pymes en áreas rurales con condiciones de financiación preferentes

Por Newsroom Infobae



BBVA ha lanzado una propuesta específica para pymes y autónomos en zonas rurales de España que incluye condiciones de financiación preferente y una oferta sin comisiones de apertura, según ha informado en un comunicado.

Este programa contempla condiciones cerradas y mejoradas para todos los clientes y nuevos clientes que desarrollen actividad empresarial en cerca de 4.800 municipios españoles con menos de 5.000 habitantes, con un foco especial en los jóvenes emprendedores.

El objetivo de esta iniciativa es canalizar financiación a autónomos y pymes de todo el territorio incluyendo zonas más remotas, como parte de la estrategia de sostenibilidad y crecimiento inclusivo del banco.

Recuerda también que dispone de un servicio integral para la constitución de empresas en España en colaboración con Ayuda T Pymes. Esta solución permite crear una sociedad legalmente constituida en pocos días y con apoyo en los trámites legales.

