Ascienden a más de 64.700 los muertos por la ofensiva de Israel en Gaza, incluidos más de 70 en el último día

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este jueves a más de 64.700 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos más de 70 durante el último día.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que hasta la fecha se han confirmado 64.718 muertos y 163.859 heridos, entre los que figuran 72 "mártires" y 356 heridos durante el último día, si bien ha alertado de que aún hay cuerpos entre los escombros de los edificios bombardeados y tirados en las calles.

Asimismo, ha manifestado que entre los muertos durante el último día figuran nueve personas tiroteadas por las tropas de Israel cuando intentaban obtener ayuda, con lo que el número de fallecidos en estos incidentes aumenta a 2.465, con 17.9488 heridos.

Por otra parte, ha subrayado que durante el último día se han confirmado otros siete muertos por hambre y desnutrición, incluido un niño, con lo que la cifra total de fallecidos por estas causas asciende a 411, entre ellos 142 niños, en medio de las condenas internacionales contra Israel por sus restricciones a la entrega de ayuda.

La cartera ha resaltado además que 12.170 personas han muerto y 51.818 han resultado heridas desde el 18 de marzo, fecha en la que el Ejército israelí rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y reinició sus ataques, sin que los esfuerzos internacionales para lograr un nuevo acuerdo hayan dado frutos.