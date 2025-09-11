Ascienden a 46 los muertos y 165 los heridos por los bombardeos israelíes en Yemen

Las autoridades instauradas por los rebeldes hutíes han informado este jueves de que han aumentado a 46 los muertos y 165 los heridos por la oleada de bombardeos lanzada por el Ejército israelí en la víspera sobre varios puntos del país, incluida la capital, Saná.

El Ministerio de Sanidad ha informado de que entre los muertos hay cinco niños, once mujeres y 30 hombres. Además, entre los heridos hay 31 menores de edad, 29 féminas y 105 varones, según ha precisado a través de un comunicado publicado en su canal de Telegram.

A su vez, ha detallado que en la gobernación de Saná se han registrado 38 fallecidos y 147 heridos, mientras que en la de Yauf han sido ocho muertos y 18 heridos. No obstante, se trata de un balance preliminar porque continúan las labores de búsqueda de víctimas por parte de los equipos de emergencias.

A pesar de estos bombardeos, los hutíes lanzado un misil balístico hipersónico y un dron contra un objetivo militar en el sur de Israel, así como dos drones contra el Aeropuerto de Ramon. Por su parte, el Ejército de Israel ha informado de la intercepción de un misil y un dron, sin dar más detalles al respecto.

Los hutíes, que controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.