Álvaro Muñoz Escassi reaparece ante las cámaras tras acudir al juzgado a declarar

Esta semana saltaba la noticia de que Álvaro Muñoz Escassi había ido a declarara al juzgado de Algeciras por un presunto delito de conducción temeraria y lo hacía con muletas. Hoy, el jinete ha reaparecido ante los medios en el partido de golf solidario de la Fundación Clínica Menorca y allí ha resulto todas las dudas.

Ante la sorpresa de la prensa por sus muletas, Escassi ha desvelado que "me he operado de menisco" que se rompió en 'Supervivientes' y ha confesado que el verano ha ido "muy bien, sin parar" a pesar de haber estado "con el menisco roto, pero ahora lo tengo perfecto".

En cuanto a su comparecencia en el juzgado, Álvaro ha comentado que "no era yo" quien conducía un coche por la A-7 superando en más de 80 km/h la velocidad permitida: "Fui a declarar, pero todo genial".

Además, también se le ha preguntado por su relación con Sheila Casas y ha dejado claro que "no estamos juntos, pero bien, muy buena", reflejando así que a pesar de su sonada ruptura han sabido poner punto y final con cordialidad.

