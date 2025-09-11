Agencias

Alemania reforará la vigilancia aérea de Polonia tras la incursión de drones rusos

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Gobierno de Alemania ha anunciado este jueves que sumará nuevas capacidades para reforzar la vigilancia aérea en Polonia tras la incursión en la víspera de una veintena de drones rusos que obligaron a activar los equipos tanto polacos como de otros países de la OTAN.

Un portavoz del Ejecutivo alemán, Stefan Kornelius, ha confirmado que las Fuerzas Armadas "expandirán" esta vigilancia, ante lo que Berlín considera una acción intencionada por parte de Rusia.

El canciller, Friedrich Merz, afirmó el miércoles que "no es creíble" la versión de Moscú sobre un aparente desvío de sus aeronaves y advirtió de que se trata "una amenaza muy grave para la seguridad de toda Europa". En cuanto a la respuesta activada frente a los drones, apuntó que había ido bien pero no tan bien como debería.

"Estamos listos para defendernos y seguiremos comprometidos para aumentar significativamente las capacidades defensivas en la parte europea de la OTAN", subrayó.

