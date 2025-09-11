Albares descarta un posible choque con EEUU por las medidas contra Israel y defiende que "es una decisión soberana"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha descartado la posibilidad de que pueda producirse un choque diplomático con Estados Unidos como resultado del paquete de medidas adoptado para frenar el "genocidio" en Gaza, defendiendo que se trata de una "decisión soberana" conforme tanto a la legislación nacional como internacional.

En una entrevista en 'La Hora de la 1', recogida por Europa Press, ha tratado de rebajar la crítica a estas medidas expresada por un portavoz del Departamento de Estado quien consideró "profundamente preocupante que España, un miembro de la OTAN, haya elegido limitar potencialmente operaciones estadounidenses y dar la espalda a Israel" y advirtió que con ello "se envalentona a los terroristas".

"No veo ningún choque", ha respondido tajante Albares al ser preguntado por el malestar de Washington, motivado tal y como apuntó el portavoz, por el posible impacto que las medidas del Gobierno puedan tener en el uso que hace de sus bases en Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) para enviar armamento a Israel.

"España ha tomado una decisión, que es una decisión soberana, que puede tomar según su legislación nacional y según la legislación internacional, y que vamos a cumplir", ha recalcado el jefe de la diplomacia. "Somos un Estado soberano que toma sus decisiones autónomamente y no hace seguidismo, y es totalmente coherente con el sentir abrumadoramente mayoritario de los españoles", ha reivindicado.

En este sentido, ha reiterado que el Gobierno denegará "la entrada en nuestro espacio aéreo de aquellos aviones que transporten material militar que tengan destino final en Israel" como viene haciendo desde los atentados de Hamás de octubre de 2023 "no dando autorizaciones de exportación de material militar a Israel o no permitiendo la escala de buques en nuestros puertos con material militar cuyo destino final sea Israel".

Así las cosas, ha insistido en que hay una "relación fluida" con Estados Unidos y como prueba de ello ha mencionado que el embajador español ante la OTAN participó al igual que el estadounidense en la reunión convocada para "analizar la situación de la violación del espacio aéreo en Polonia" por drones rusos.

CARTA A KALLAS

Por otra parte, Albares ha anunciado que ha enviado una carta a la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, solicitando una condena a nivel europeo de la decisión del Gobierno de Benjamin Netanyahu de sancionar a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y a la ministra de Juventud, Sira Rego, en respuesta al paquete de medidas, que Israel calificó de antisemitas.

"No es posible que un país que tiene un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea sancione a dos miembros de un gobierno" de un estado miembro, ha sostenido, insistiendo en que además de la condena a nivel nacional haya una condena europea ante esa medida que es "completamente injusta y desproporcionada".

Por otra parte, Albares ha celebrado nuevamente la decisión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, de solicitar la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación, si bien ha insistido en que "no es un paso suficiente". "Nosotros no queremos una suspensión parcial del acuerdo de asociación, sino una suspensión total. Los palestinos no están muriendo parcialmente. Están muriendo totalmente. Y por lo tanto, la suspensión tiene que ser total", ha remarcado.

SANCIONES CONTRA ISRAEL

Al hilo, ha defendido la necesidad de imponer sanciones a Israel igual que se ha hecho en el caso de Rusia. "No es coherente tener 19 paquetes de sanciones contra Rusia", que España apoya y considera "lo lógico, lo justo y lo necesario", "y ningún tipo de medida de sanción para Israel".

España también ha apoyado los tres paquetes de sanciones contra Hamás, a quien ha calificado de grupo terrorista y ha dejado claro que no puede ser un socio para la paz, y por tanto "queremos algún tipo de sanción a Israel por esta masacre y este exterminio" en Gaza, ha agregado.