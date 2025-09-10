Von der Leyen dice que Europa está "en lucha" y alerta del riesgo de parálisis por divisiones internas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reclamado este miércoles ante el pleno del Parlamento Europeo la urgencia de que una nueva Europa "emerja" que rompa con dependencias y asuma su defensa y seguridad; al tiempo que ha avisado de que Europa "está en lucha" y debe permanecer unida ante el riesgo de parálisis por las divisiones entre Estados miembro.

"¿Tiene Europa el estómago para esta lucha? ¿Tenemos la unidad y el sentido de urgencia, la voluntad política y la habilidad política para llegar a un compromiso? ?¿O sólo queremos pelear entre nosotros, quedarnos paralizados por nuestras divisiones?", se ha preguntado Von der Leyen, ante el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia) durante su primera intervención en el Debate sobre el Estado de la Unión (SOTEU).

Antes, la conservadora alemana ha comenzado su intervención alertando de que "Europa está luchando por la integridad de un continente en paz", por una Europa "libre e independiente", sus valores y democracia. Por ello, ha añadido, la Unión Europea está luchando también "por su libertad y su capacidad de decidir su propio destino".

Además, tras referirse a las "escenas devastadoras por la guerra en Gaza y los bombardeos incesantes de Rusia contra Ucrania", ha avisado a los europeos de que "es simplemente imposible esperar tranquilamente a que la tormenta pase".

"Las líneas de batalla para un nuevo orden mundial basado en el poder se están trazando en este momento", ha asegurado ante los eurodiputados para insistir en que la UE debe "luchar" para defender su lugar en un mundo en donde "las grandes potencias adoptan actitudes ambiguas con respecto a Europa, si no abiertamente hostiles".

"Es un mundo en donde reinan las ambiciones y las guerras imperialistas, un mundo en donde las dependencias son instrumentalizadas sin piedad, y por ello es necesario que una nueva Europa emerja", ha razonado la conservadora alemana.

De este modo, ha argumentado que la Unión debe de poder elegir qué tipo de relación tiene con sus aliados, sean antiguos o nuevos, y "disponer de la libertad necesaria y el poder de poder elegir su propio destino". "Y sabemos que somos capaces", ha añadido.