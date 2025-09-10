Un frente atlántico dejará cielos nubosos y lluvias en Galicia y Cantábrico y mantiene en aviso a Gerona y Mallorca

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles el paso de una vaguada atlántica que afectará al extremo oriental peninsular y Baleares con cielos nubosos. Mallorca se encuentra en situación de riesgo por precipitaciones y tormentar que podrían alcanzar los 25 l/m2 en una horas y Gerona por lluvias de hasta 20 l/m2.

Por otro lado, el paso de un frente atlántico dejará cielos nubosos en la mitad noroeste peninsular, y habrá precipitaciones en Galicia, Cantábrico y aledaños, que serán abundantes en zonas del oeste de Galicia. Por la tarde puede darse algún chubasco aislado ocasional en la meseta Norte, nordeste de Cataluña y Baleares, sin que se descarte localmente fuerte en Ampurdán y Mallorca.

En el resto, se esperan intervalos nubosos y estará poco nuboso en el sur y sudeste. En Canarias habrá cielos nubosos en los nortes, con precipitaciones en las montañosas y estará poco nuboso o con intervalos en el resto.

Asimismo, se prevén probables bancos de niebla matinales en interiores del norte y sudeste peninsulares, así como brumas frontales en Galicia, Cantábrico y Cataluña.

En cuanto a las temperaturas máximas aumentarán en los tercios norte, este y sur, y no habrá grandes cambios o descenderán en el resto del país. Respecto a las mínimas, aumentarán de forma acusada en el oeste y descenderán en el tercio oriental y Canarias montañosas, sin grandes cambios en el resto. No se descartan las primeras heladas en el Pirineo.

Por último, en Canarias soplará alisio con intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas, que tenderán a disminuir. En Galicia y Cantábrico serán moderados con intervalos de fuerte, rolando de sudoeste a noroeste. En el área mediterránea oriental serán variables, de flojos a moderados y tenderán a componente oeste. En Alborán se espera poniente moderado con intervalos de fuerte. En el resto se prevén componentes oeste y norte, que serán moderados en los litorales y flojos con intervalos de moderado por la tarde en el interior.