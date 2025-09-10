Agencias

Un frente atlántico dejará cielos nubosos y lluvias en Galicia y Cantábrico y mantiene en aviso a Gerona y Mallorca

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles el paso de una vaguada atlántica que afectará al extremo oriental peninsular y Baleares con cielos nubosos. Mallorca se encuentra en situación de riesgo por precipitaciones y tormentar que podrían alcanzar los 25 l/m2 en una horas y Gerona por lluvias de hasta 20 l/m2.

Por otro lado, el paso de un frente atlántico dejará cielos nubosos en la mitad noroeste peninsular, y habrá precipitaciones en Galicia, Cantábrico y aledaños, que serán abundantes en zonas del oeste de Galicia. Por la tarde puede darse algún chubasco aislado ocasional en la meseta Norte, nordeste de Cataluña y Baleares, sin que se descarte localmente fuerte en Ampurdán y Mallorca.

En el resto, se esperan intervalos nubosos y estará poco nuboso en el sur y sudeste. En Canarias habrá cielos nubosos en los nortes, con precipitaciones en las montañosas y estará poco nuboso o con intervalos en el resto.

Asimismo, se prevén probables bancos de niebla matinales en interiores del norte y sudeste peninsulares, así como brumas frontales en Galicia, Cantábrico y Cataluña.

En cuanto a las temperaturas máximas aumentarán en los tercios norte, este y sur, y no habrá grandes cambios o descenderán en el resto del país. Respecto a las mínimas, aumentarán de forma acusada en el oeste y descenderán en el tercio oriental y Canarias montañosas, sin grandes cambios en el resto. No se descartan las primeras heladas en el Pirineo.

Por último, en Canarias soplará alisio con intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas, que tenderán a disminuir. En Galicia y Cantábrico serán moderados con intervalos de fuerte, rolando de sudoeste a noroeste. En el área mediterránea oriental serán variables, de flojos a moderados y tenderán a componente oeste. En Alborán se espera poniente moderado con intervalos de fuerte. En el resto se prevén componentes oeste y norte, que serán moderados en los litorales y flojos con intervalos de moderado por la tarde en el interior.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSOE asegura que la derrota de la reducción de jornada no afecta a la negociación de los Presupuestos

El PSOE asegura que la

Abascal llama a Sánchez "corrupto" y "traidor" y el presidente le afea su "discurso interesado" con los migrantes

Abascal llama a Sánchez "corrupto"

Bielorrusia derriba en su espacio aéreo drones que "se desviaron de su ruta" en un ataque de Rusia a Ucrania

Bielorrusia derriba en su espacio

Rusia asegura haber derribado más de 120 drones lanzados en las últimas horas por Ucrania

Rusia asegura haber derribado más

El Tribunal General de la UE anula las tasas de supervisión impuestas a Facebook, Instagram y TikTok

El Tribunal General de la