Trump, tras la incursión de drones rusos en Polonia: "¡Allá vamos!"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha pronunciado este miércoles por primera vez sobre la incursión de cerca de una veintena de drones rusos en Polonia con un escueto mensaje en el que ha proclamado: "¡Allá vamos!".

"¿Qué hace Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones?", se ha preguntado el mandatario en su cuenta de la red Truth Social.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha confirmado hasta 19 incursiones de drones rusos entre el martes por la noche y el miércoles por la mañana, lo que ha obligado a activar los sistemas de defensa y a derribar al menos tres de estas aeronaves no tripuladas.

Varsovia ha invocado el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para solicitar consultas formales al resto de países miembros de la OTAN, un bloque en el que también está integrado Estados Unidos.