Trump, sobre la felicitación enviada a Epstein: "no es mi firma"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado este martes ser el autor de la felicitación de cumpleaños enviada en 2003 al fallecido multimillonario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, asegurando que "no es (su) firma" la que aparece en la carta difundido en la víspera.

"Esa no es mi firma, y no es mi forma de hablar, y cualquiera que me haya cubierto durante mucho tiempo lo sabe. No, ese no es mi lenguaje", ha declarado desde Washington al ser preguntado si rubricó la felicitación.

El inquilino de la Casa Blanca ha agregado que se trata de "una tontería" y ha señalado a los periodistas presentes en Washington que están "perdiendo el tiempo" alegando que hay "otras 200 cosas que hemos hecho y que han tenido mucho éxito". "No creo que ningún presidente en sus primeros ocho meses haya tenido ni de lejos el éxito que hemos tenido nosotros", ha agregado.

Sobre una potencial reunión con las víctimas de Epstein, Trump ha afirmando que "ni siquiera lo he pensado", después de asegurar que "no me gusta toda esa situación, con todo el respeto hacia cualquiera que haya sido abusado o herido".

En la víspera, el mandatario estadounidense rehusó valorar la publicación de la mencionada felicitación a Epstein, bajo argumento de que "es un tema cerrado para él".

"Dejo cualquier declaración a mi equipo", afirmó en una breve declaración a la cadena NBC News, sin entrar a valorar siquiera que pueda tratarse de un documento falso, como llegó a asegurar el lunes a última hora una portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien además indicó que Trump emprenderá acciones legales.

La Administración salía así al paso de una tarjeta difundida por los miembros demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, a raíz de una petición de documentos a los herederos de Epstein. Trump ha acusado al Partido Demócrata de intentar utilizar este caso para perjudicarle políticamente.