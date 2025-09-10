Agencias

Tres migrantes muertos y otros tres desaparecidos por un naufragio en el canal de la Mancha

Por Newsroom Infobae

Al menos tres migrantes han muerto y otros tres están desaparecidos tras un nuevo naufragio en aguas del canal de la Mancha, frente a las costas de Francia, según ha informado este miércoles la Prefectura del departamento galo de Paso de Calais.

Esta administración ha atribuido "la responsabilidad de estas tragedias" a los grupos que trafican con personas en la zona. "El Estado está decidido a combatirlos", ha proclamado en la red social X, desde donde ha alabado la labor de los servicios de emergencia y de seguridad tanto en tierra como en mar.

Más de 30.000 personas han cruzado el canal de la Mancha desde Francia en lo que va de año, pese a los esfuerzos del Gobierno de Keir Starmer por contener las llegadas, según datos oficiales del Ministerio del Interior.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que sólo este año han muerto al menos 24 personas en la ruta migratoria a Reino Unido, que en 2024 registró una cifra récord de 85 fallecidos.

EuropaPress

