Steam agrega un menú de configuración de accesibilidad para escritorio con modo de alto contraste y controles de escala

Steam ha implementado un nuevo menú de configuración de accesibilidad en el modo escritorio de la plataforma, que incluye funciones como un modo de alto contraste, configuraciones de movimiento reducido y controles de escala de interfaz de usuario.

La compañía ha lanzado una nueva actualización de cliente para su plataforma de videojuegos con la que, además de resolver distintos errores identificados a nivel de interfaz y de funcionamiento para los juegos, también ha implementado novedades para mejorar la accesibilidad para todos los usuarios.

En concreto, Steam ha añadido un nuevo menú de configuración de accesibilidad para el modo escritorio, que incluye un modo de alto contraste para visualizar mejor las imágenes y los textos en caso de sufrir alguna dificultad o carencia visual.

Siguiendo esta línea, tal y como ha especificado en un comunicado en su blog, el nuevo menú dispone igualmente de una opción de configuración de movimiento reducido para aquellas personas que tengan dificultades a la hora de moverse con naturalidad por las opciones del menú.

Asimismo integra nuevos controles de escala de interfaz de usuario para el escritorio, que permiten controlar y adaptar el tamaño de visualización de los componentes mostrados en pantalla.

Además de todo ello, Steam también ha introducido anotaciones de accesibilidad para múltiples componentes de la interfaz de usuario, de cara a ofrecer una mayor comprensión y facilidad de acceso a los usuarios.

Por otra parte, esta actualización también llega con novedades como una pestaña de 'Personalización' para las propiedades del juego. Según ha explicado la compañía, esta pestaña permite ver y configurar ilustraciones personalizadas para los distintos videojuegos.

Asimismo, también posibilita que los jugadores establezcan un título personalizado para los distintos títulos, que se usará al ordenar los juegos en la biblioteca, en lugar de recurrir al título real. Steam también ha detallado que se ha agregado la capacidad de filtrar por juegos privados en colecciones dinámicas.

Con todo, los usuarios recibirán las novedades de esta actualización de Steam tras su descarga de forma automática, que ya está disponible para todos los jugadores.