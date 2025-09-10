RTVE emitirá un partido por jornada del Mundial 2026 y Mediapro, todos los encuentros en televisión de pago

RTVE emitirá un partido por jornada del Mundial de fútbol que se celebrará en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México durante el verano, tras el acuerdo logrado con la FIFA, mientras que Grup Mediapro ofrecerá todos los encuentros del torneo en televisión de pago.

Según ha informado este miércoles la Corporación pública, RTVE emitirá un partido por cada jornada de la competición, destacando todos los que dispute la selección española y los más importantes del torneo como el partido inaugural el 11 de junio desde el Estadio Azteca de Ciudad de México con el debut del equipo mejicano, los principales partidos de octavos y cuartos de final, las dos semifinales, el partido por el tercer y cuarto puesto, y la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York (Estados Unidos).

Por su parte, Grup Mediapro ha anunciado que emitirá todos los encuentros en exclusiva en televisión de pago después de haber alcanzado un acuerdo con RTVE para la adquisición los derechos de la competición. Para ello, lanzará un canal '24/7' que podrá seguirse en la plataforma GolStadium que pondrá a disposición de los operadores de pago.

En este sentido, el grupo de comunicación ha detallado que el nuevo canal ofrecerá los 104 partidos del Mundial, 71 de ellos en exclusiva. Se trata de una apuesta similar al modelo implementado durante la anterior Copa del Mundo de Catar 2022 con 'Gol Mundial', como ha recordado.

El sorteo final para definir la composición de los 12 grupos de cuatro selecciones se realizará el 5 de diciembre en el Centro Kennedy en Washington (Estados Unidos).

EL CAMPEONATO MÁS LARGO DE LA HISTORIA

El Mundial 2026 será el campeonato más largo de la historia, ya que competirán por primera vez 48 selecciones de los cinco continentes frente las 32 de los anteriores mundiales. También, por primera vez, se celebra en varios países incluyendo Estados Unidos, Canadá y México.

Del 11 de junio al 19 de julio de 2026 se disputarán partidos en once ciudades de Estados Unidos, tres de México y dos de Canadá. Serán 104 partidos en total, 40 más que en el anterior Mundial de Catar.

España lidera su grupo de clasificación tras las dos amplias victorias en Bulgaria y Turquía y espera ser una de las selecciones cabezas de serie. La selección española cerró 2024 como tercera selección en el ranking FIFA tras Argentina y Francia y es una de las 8 selecciones del planeta que han ganado la Copa del Mundo junto a Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia, Uruguay e Inglaterra desde su primera edición en 1930.