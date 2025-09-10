Agencias

Reabierto el aeropuerto internacional de Varsovia tras el derribo de drones rusos de madrugada en Polonia

El aeropuerto internacional de Varsovia ha reabierto tras permanecer cerrado desde la madrugada de este miércoles, después de que Polonia anunciara haber derribado drones rusos que habían penetrado su espacio aéreo en el marco de un nuevo ataque del Ejército ruso contra Ucrania.

No obstante, la web del aeródromo ha informado de que, debido a las restricciones y al cierre previo, se esperan interrupciones y retrasos que "podrían durar todo el día".

Además, aconseja a los pasajeros consultar el estado actual de sus vuelos puede obtener información detallada directamente de las aerolíneas.

Sobre el otro aeropuerto que cerró, el de la localidad polaca de Lublin, también ha informado de su reapertura, destacando que no hay interrupciones.

Sobre la acción de madrugada, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, anunció en su cuenta de X que informó de la situación así como de las medidas empleadas al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien permanece en contacto "constante", así como con el presidente y el ministro de Defensa del país.

