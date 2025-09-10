Agencias

Prisión preventiva para nueve personas vinculadas al jefe de Los Choneros por blanqueo de capitales en Ecuador

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Justicia de Ecuador ha decretado este martes prisión preventiva para nueve personas, incluidos varios familiares del líder de la banda criminal Los Choneros, alias 'Fito' --recientemente extraditado a Estados Unidos-- por presunto blanqueo de capitales.

Una magistrada especializada en corrupción y crimen organizado ha accedido a la solicitud de la Fiscalía, con una medida que afectará al hermano de José Adolfo Macías Villamar, así como a su esposa y sus dos hijos, su madre, un cuñado y una cuñada y una novena persona, mientras que para el padre del líder Los Choneros ha dispuesto "medidas alternativas de presentación periódica y prohibición de salida del país".

Además, según ha indicado la Fiscalía en un comunicado, la jueza ha ordenado el cierre, "suspensión temporal e intervención" de cuatro entidades y "la incautación de 30 bienes inmuebles", el bloqueo de cuentas bancarias y la prohibición de "enajenar bienes, hasta por un monto de 100 millones de dólares (85 millones de euros), correspondiente a la multa equivalente al quíntuple del monto presumiblemente lavado".

Las autoridades de Ecuador y de Estados Unidos han designado en las últimas semanas a Los Choneros como organización terrorista. Su jefe, 'Fito', fue capturado en el país latinoamericano a finales de junio, y fue extraditado un mes más tarde a Estados Unidos para ser juzgado por siete cargos de tráfico de drogas y armas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP pregunta hoy al Gobierno por su ejemplaridad ante la corrupción en plena declaración judicial de Begoña Gómez

El PP pregunta hoy al

Del homenaje de Gloria Camila a Michu, al pánico de Adara. Así han sido los saltos del helicóptero del 'All Stars'

Del homenaje de Gloria Camila

Sánchez comparece a las 9.00 horas en Moncloa para anunciar medidas "contra el genocidio en Gaza"

Sánchez comparece a las 9.00

Trump, sobre la felicitación enviada a Epstein: "no es mi firma"

Trump, sobre la felicitación enviada

China sanciona a un diputado japonés por "esparcir falacias" e interferir en sus asuntos internos

China sanciona a un diputado