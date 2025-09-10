Plex recomienda cambiar la contraseña a sus usuarios tras sufrir un incidente de seguridad

Plex ha instado a los usuarios de su plataforma a cambiar la contraseña en respuesta a un incidente de seguridad que ha sufrido recientemente y que resultó en el robo de algunos datos de los clientes de su servicio de contenidos en 'streaming'.

Plex ha informado de que un actor externo ha accedido sin autorización a una de sus bases de datos que contenía información de una parte de sus usuarios, como correos electrónicos, nombres de usuario, contraseñas con 'hash' seguro y datos de autenticación.

En respuesta a este incidente, y aunque creen que "el impacto es limitado", desde Plex han recomendado a los usuarios cambiar su contraseña por precaución, si bien han matizado que las contraseñas robadas estaban cifradas de forma segura y no pueden ser leídas por terceros.

Asimismo, Plex ha asegurado que los datos de las tarjetas bancarias no se guardan en sus servidores, "por lo que esta información no se vio comprometida en este incidente", como recoge en un comunicado compartido en su foro.

A ello se une una advertencia, para que los usuarios tengan cuidado con las comunicaciones que pueden recibir en nombre de Plex, porque, como explica, ellos de manera oficial nunca solicitan ni la contraseña ni los datos de la tarjeta bancaria por correo electrónico.