Nuria González prefiere mantenerse al margen respecto a las memorias de Mar Flores

Mar Flores está de plena actualidad por la publicación de sus memorias 'Mar en calma' y por todas las historias de su vida que ha relatado por primera vez después de años de especulaciones. En concreto, su historia con Fernando Fernández Tapias.

Al contrario de lo que pensaba la gente, la modelo ha desvelado que siguió teniendo buena relación con el empresario a pesar de su sonada ruptura y el escándalo de la portada de Interviú.

Tanto es así que Mar ha confesado que se reunió con Fefé en el hospital, se llegaron a despedir y además tuvieron varios encuentros amistosos en los últimos años... reflejando así que la relación entre ellos nunca fue mala.

De esto ha sido preguntada la viuda del empresario, Nuria González, que como siempre hace, ha guardado silencio absoluto, prefiriendo no hacer ningún tipo de comentario al respecto para seguir estando al margen de la polémica.

Si hay algo que siempre ha caracterizado a Nuria es la discreción. De hecho, en estos últimos meses se ha hablado mucho de la problemática que tiene con los hijos de Fefé debido al reparto de la herencia y nunca ha hablado públicamente de estos temas personales que le han llevado a estar en el foco mediático.