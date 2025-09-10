Agencias

Nicki Nicole confirma su relación con Lamine Yamal

Por Newsroom Infobae

Guardar

Han sido semanas de especulaciones y por fin tenemos la confirmación oficial: Lamine Yamal y Nicki Nicole están juntos. Ha sido la propia artista quien ha confirmado este miércoles, 10 de septiembre, ante los medios de comunicación que está "muy enamorada" del futbolista.

Nicki ha acudido al desfile que ha organizado la marca Desigual para presentar su nueva línea premium 'Studio' y allí, al preguntarle directamente si está enamorada del joven futbolista ha confirmado lo innegable.

"Estoy muy enamorada y muy feliz", ha confesado con una sonrisa en su rostro y, además, ha desvelado que su estancia en Barcelona está siendo muy especial: "Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

México estudia aplicar aranceles de hasta un 50% a automóviles procedentes de Asia

México estudia aplicar aranceles de

Canadá dice estar "evaluando" su relación con Israel tras los ataques contra Qatar

Canadá dice estar "evaluando" su

Aumentan a 35 los muertos y más de 130 los heridos en los bombardeos israelíes sobre Yemen

Aumentan a 35 los muertos

La inflación de Argentina cae y se sitúa en el 33,6% interanual en agosto

Infobae

El comentarista estadounidense Charlie Kirk recibe un disparo durante un evento en una universidad en Utah

El comentarista estadounidense Charlie Kirk