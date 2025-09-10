Agencias

Muere una joven de 24 años en un accidente de tráfico en la A3 a la altura de Estremera

Por Newsroom Infobae

Una joven de 24 años ha fallecido esta madrugada en un accidente de tráfico ocurrido en la A3 a la altura de Estremera tras salirse el turismo en el que viajaba de la vía, ha informado Emergencias Comunidad de Madrid.

Los servicios de emergencias han recibido a las 5.30 horas de la madrugada un aviso alertando del siniestro producido en el kilómetro 69 de la A3.

En el coche viajaban dos ocupantes, entre ellos una mujer que ha fallecido en el acto. Los sanitarios del Summa 112 solo han podido confirmar la muerte al sufrir un politraumatismo y la amputación de un brazo.

El otro ocupante, un hombre de 38 años, ha sido estabilizado y evacuado por Summa 112 al hospital Gregorio Marañón, con traumatismo craneoencefálico moderado en estado potencialmente grave. Bomberos de la Comunidad de Madrid realizan labores de prevención y limpieza.

