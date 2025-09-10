Miri felicita a Victoria Federica por su cumpleaños y sentencia su relación con Albalá en 'Supervivientes'

Tan solo unos días después de haber comenzando la aventura de 'Supervivientes All Stars', los concursantes ya han creado sus lazos afectivos dando de qué hablar sobre quienes podrían protagonizar la primera pareja de esta nueva edición. Cuando todas las flechas apuntaban hacia Miri y Alejandro Albalá, uno de los protagonistas dejaba muy claro que su intención no es vivir esta experiencia en pareja. Feliz de estar viviendo esta experiencia, Miri hacia gala de su sentido del humor con Jorge Javier que le recordaba el cumpleaños de Victoria Federica tras los constantes rumores que la han relacionado con Froilán.

Con el himno de España sonando de fondo, Miri aprovechaba para felicitar a su 'cuñada': "Victoria Federica te eseo un feliz cumpleaños, espeero que si me estás viendo hayas tenio un cumpleaños fantástico, rodeada de la gente que te quiere. A ver si nos conocemos pronto, que no nos conoemos aún". Ante la insistencia del presentador, Miri finalizaba su mensaje diciendo: "Viva la infanta Elena, viva España".

Tras haber reconocido que había encajado a la perfección con Alejandro Albalá con el que parecía que podría surgir algo más que una amistad durante el concurso, Miri dejaba muy claro cuales son sus sentimientos hacia su compañero. "Yo no quiero dar falsas esperanzas a nadie, soy muy cariñosa pero nos va a ir bien a cada uno en una playa" confesaba la concursante junto a sus compañeros. Rotunda, la joven insiste en que no quiere que se insista con este tema: "Tengo responsabilidad afectiva, todo el mundo hace bromas y al final cansa e incomoda. Cuando las cosas tienen quee surgir, surgen solas. Lo último en lo que pienso es en liarme con nadie".