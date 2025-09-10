Los precios de producción en Estados Unidos bajan en agosto un 0,1% desde la subida del 0,7% del mes anterior

El índice de precios de producción (IPP) de Estados Unidos bajó en agosto un 0,1% frente al alza del 0,7% del mes previo, lo que supone romper con una racha de tres meses seguidos en positivo, según ha revelado este miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

La agencia ha explicado que esta circunstancia se ha producido después de que la demanda de servicios cayese en agosto en 'números rojos', con un retroceso del 0,2% frente al incremento del 0,7% de julio. Asimismo, el factor bienes se anotó un aumento del 0,1%, cinco décimas menos.

El índice subyacente de inflación de la producción, que excluye el impacto de la energía, los alimentos y el comercio por su mayor volatilidad, se anotó en julio una expansión del 0,3%, tres décimas menos.

En datos interanuales, los precios generales se situaron un 2,6% por encima de los niveles del octavo mes de 2024, mientras que los subyacentes hicieron lo propio en un 2,8%.