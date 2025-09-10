Leire Martínez rompe con su pasado y vende sus objetos más emblemáticos en Wallapop

Con la llegada de septiembre muchos comenzamos una nueva etapa personal o incluso profesional... y si no que se lo digan a Leire Martínez, quien ha iniciado un nuevo capítulo en su carrera musical en solitario de manera simbólica y sorprendente: vendiendo en Wallapop algunos de los objetos más emblemáticos de su carrera profesional.

'ESA NO SOY YO', UNA CAMPAÑA DE WALLAPOP Y &ROSÀS QUE NOS INVITA A REFLEXIONAR SOBRE LOS GIROS VITALES QUE TODOS ATRAVESAMOS

Una acción que forma parte de la campaña 'Esa no soy yo' que acaba de lanzar Wallapop, plataforma líder en consumo consciente y humano, junto a la agencia creativa &Rosàs.

Con esta campaña nos invitan a reflexionar sobre los giros vitales que todos atravesamos y que, a medida que la vida avanza, algunos objetos dejan de tener sentido en nuestro presente. Es por eso por lo que Wallapop se convierte en este momento en el aliado natural para dejarlos ir y hacer espacio físico y emocional a lo que viene.

La nueva andadura en solitario de la artista guipuzcoana es el ejemplo perfecto de esa evolución. A través de su perfil en Wallapop, Leire da un paso simbólico poniendo a la venta algunos de los artículos más emblemáticos de su anterior etapa profesional y lo hace mediante un vídeo con el formato ¿Qué hay en mi perfil de Wallapop?, en el que comparte anécdotas, recuerdos y el valor emocional que cada pieza tiene para ella.

¿QUÉ OBJETOS SIMBÓLICOS PONE A LA VENTA LEIRE MARTÍNEZ?

Entre esos objetos, se encuentra el micrófono con el que ofreció sus primeros conciertos y que le acompañó durante buena parte de su carrera sobre los escenarios; la corbata que lució en uno de los programas televisivos de mayor audiencia del país, haciendo un guiño cómico a su pasado musical; un jarrón sin rosas que evoca, con ironía y ternura, a uno de los grandes himnos de la reconocida banda musical y los guantes que llevó en el videoclip de "Mi nombre", su primer single en solitario e icono del arranque de esta nueva era artística.

Leire se encuentra "en plena evolución personal y profesional" y siente que ha llegado el momento "de agradecer y soltar, de despedirme de objetos que fueron importantes, pero que ya no encajan con mi presente". En ese aspecto, la artista agradece a Wallapop poder "darles una nueva vida y, a la vez, abrir espacio para lo que viene".

"Creo que no hay mejor manera de celebrar el inicio de esta nueva etapa en solitario y me ilusiona especialmente pensar que estos productos puedan encontrar su lugar con otra persona y llegar a ser tan significativos para alguien más como lo fueron para mí", afirma la artista.

"SOLO SE VIVE MUCHAS VECES"

Con un tono humorístico y cercano, la campaña pivota sobre una realidad universal: en cada nueva etapa vital, algunos objetos que antes fueron significativos dejan de tener cabida en nuestro presente, ocupando espacio y perdiendo sentido.

Con más de 19 millones de usuarios que crean cada año más de 100 millones de anuncios, la plataforma conecta a personas que creen en dar segundas vidas a los objetos. Un gesto que no solo permite liberar espacio físico y emocional, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades y contribuye a reducir el impacto ambiental. Esa visión cobra fuerza en el claim que cierra la campaña: "Solo se vive muchas veces", una afirmación que nos invita a redescubrirnos a través de los cambios vitales y a vivir eligiendo un consumo más consciente y humano.