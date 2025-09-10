Agencias

Las memorias de Gisèle Pelicot llegarán a las librerías el 17 de febrero de 2026

Por Newsroom Infobae

'Un himno a la vida', las memorias de Gisèle Pelicot, llegará a las librerías españolas el 17 de febrero de 2026, en simultaneidad con Latinoamérica, la edición francesa y otros 20 idiomas en todo el mundo.

La obra, que llega a España gracias a la editorial Lumen, contará la historia de Gisèle Pelicot en sus propias palabras, brindará "consuelo y esperanza" y contribuirá "positivamente" a modificar la narrativa sobre "la vergüenza", según explica el sello editorial en un comunicado.

El pasado mes de marzo, Lumen anunció el lanzamiento del libro para el 27 de enero de 2026. Sin embargo, este miércoles ha publicado en Instagram la nueva fecha. La editorial señala que, en 2024, Gisèle Pelicot inspiró y emocionó a millones de personas con su excepcional valentía y dignidad renunciando a su derecho al anonimato en su batalla legal contra su marido y los cincuenta hombres acusados de agredirla.

La proclama de Gisèle Pelicot para que la vergüenza cambie de bando y el poder de los mensajes que ha lanzado al mundo han generado una extraordinaria respuesta pública y han conmovido tanto a mujeres como a hombres en todo el mundo.

