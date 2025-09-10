Agencias

La Vuelta reduce a 12,2 kilómetros la crono de Valladolid para dotar de "mayor protección" al desarrollo de la etapa

Por Newsroom Infobae

La organización de La Vuelta, en coordinación con el Ayuntamiento de Valladolid y tras consultarlo con el Colegio de Comisarios, ha decidido que la etapa contrarreloj de este jueves se dispute sobre un recorrido de 12,2 kilómetros, manteniendo la salida y la meta inicialmente previstas.

A través de un comunicado publicado en 'X' del que se hace eco Europa Press, la organización ha explicado que la decisión se ha tomado con el objetivo de dotar de una mayor protección al desarrollo de la etapa.

Esta decisión llega tras la amenaza de 'boicot' de grupos pro Palestina que han llamado a la movilización y que provocarán un despliegue de más de medio millar de efectivos entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Policía Municipal de Valladolid que velarán porque la carrera se pueda disputar con "seguridad".

