La UE emite 11.000 millones de euros en su octava operación sindicada de 2025

La Comisión Europea ha emitido este martes 11.000 millones de euros en bonos en su octava operación sindicada de 2025, una transacción de doble tramo que ha generado ofertas de los inversores por valor de 199.000 millones.

La operación consistió en un nuevo bono de la UE por valor de 5.000 millones de euros con vencimiento el 14 de octubre de 2030 y otro por valor de 6.000 millones con vencimiento el 12 de octubre de 2055.

El bono a cinco años se cotizó al 99,903%, con un rendimiento de reoferta del 2,520%, mientras que el bono a 30 años se cotizó al 98,538%, con un rendimiento de reoferta del 4,085%.

Las ofertas recibidas superaron los 92.000 millones para el bono a cinco años y los 107.000 millones en el caso del bono a 30 años, lo que equivale a unas tasas de sobresuscripción de aproximadamente 18,4 y 18 veces, respectivamente.

Los ingresos de la operación se utilizarán para financiar programas políticos de la UE, sobre todo, en el contexto de los planes de recuperación y resiliencia y el apoyo a Ucrania.

Con esta nueva operación, la Comisión Europea ha emitido ya 30.040 millones de euros de su objetivo de financiación de 70.000 millones para el segundo semestre de 2025.