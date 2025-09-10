Agencias

La producción industrial modera su crecimiento en julio al 2,3% y suma dos meses de alzas

El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 2,3% en julio en relación al mismo mes de 2024, tasa 2,2 puntos inferior a la de junio (+4,5%), según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de julio, la producción industrial encadena dos meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial aumentó un 2,5% interanual el pasado mes de julio, tasa seis décimas superior a la de junio.

En términos mensuales (julio sobre junio) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,5% tras haber registrado en los dos meses anteriores alzas del 0,8% (junio) y del 0,5% (mayo).

Por sectores, los bienes de consumo duradero presentaron el mayor avance mensual, del 1,3%, en tanto que los bienes de equipo registraron el único retroceso (-3,6%).

