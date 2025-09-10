Agencias

La inflación de Argentina cae y se sitúa en el 33,6% interanual en agosto

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina se ha situado en el 33,6% interanual en el mes de agosto, por debajo del 36,6% registrado en julio.

En términos mensuales, la inflación registró un alza del 1,9% en el octavo mes del año y acumula un alza del 19,5% desde que comenzó el ejercicio, según los datos divulgados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Por divisiones, ámbito del transporte experimentó el mayor incremento de precios (3,6%). Le sigue el sector de las bebidas alcohólicas y del tabaco (3,5%), los restaurantes y hoteles (3,4%) y la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,7%).

Solo un sector, el correspondiente a las prendas de vestir y del calzado, registró un abaratamiento de sus productos con una caída del 0,3%.

