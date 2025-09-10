La exposición inmersiva 'Cleopatra' abre sus puertas este viernes en Madrid con un viaje multisensorial por Egipto

Madrid Artes Digitales abre sus puertas este viernes a la exposición inmersiva 'Cleopatra', un viaje multisensorial por el Egipto ptolemaico, que invita a descubrir a la última gran reina como estratega política, figura divina y mujer clave en la historia del poder.

La experiencia comienza con un sol simbólico que se oculta en el horizonte, representando el ocaso del Antiguo Egipto y preludio del viaje que está a punto de comenzar. Tras esto, el visitante tendrá un reto interactivo a través de la aplicación de Realidad Aumentada, que invita a descubrir 5 códigos QR distribuidos por la exposición que nos ofrecerán contenidos adicionales.

En esta nueva temporada, la exposición se amplía con experiencias que transforman la forma de contar la historia de Cleopatra. La visita sigue con un holograma que, sin necesidad de gafas ni dispositivos, conecta el auge de Alejandro Magno con el declive del Antiguo Egipto frente a Roma.

Gracias a una proyección avanzada y una banda sonora envolvente, la dinastía ptolemaica cobra vida en tres dimensiones con la aparición de Cleopatra, Julio César y Marco Antonio. La cuidada escenografía, con esculturas y representaciones doradas de la diosa Isis, crea un escenario único para disfrutar de esta maravilla tecnológica y del alto nivel de calidad de su contenido.

Los visitantes también podrán disfrutar de mesas interactivas para explorar la ciudad de Alejandría, espejos inmersivos que muestran detalles de su imagen simbología, y un impresionante videomapping sobre el Faro de Alejandría, que revive uno de los grandes símbolos del mundo antiguo.