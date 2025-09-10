Agencias

La Eurocámara recrimina a Rusia sus esfuerzos para "desestabilizar" Moldavia

Por Newsroom Infobae

El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles una resolución de condena contra los intentos atribuidos a Rusia para "desestabilizar" Moldavia, entre ellos los supuestos movimientos para interferir en las elecciones parlamentarias que tendrán lugar el próximo 28 de septiembre.

El texto, adoptado con 490 votos a favor, 65 en contra y 86 abstenciones, acusa a Moscú de intentar revertir los avances democráticos moldavos e influir en sus decisiones soberanas, especialmente en lo que tiene que ver con el acercamiento de Chisinau a la Unión Europea.

Los eurodiputados han acusado al Kremlin de promover la difusión de mensajes falsos y de respaldar a actores políticos que perciben afines a las tesis de Moscú.

En cambio, han aplaudido por amplia mayoría el "compromiso ejemplar" de Moldavia con la integración europea, en un momento especialmente delicado por la invasión rusa de Ucrania. Reivindican, de hecho, que el Consejo abra cuanto antes las negociaciones de adhesión como reconocimiento al "progreso sustancial" en materia de reformas.

