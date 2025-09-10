La Autoridad Palestina aplaude las declaraciones de Von der Leyen e insta a la UE a presionar a Israel

La Autoridad Palestina ha aplaudido este miércoles las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante la Eurocámara, donde, entre otras cosas, ha propuesto la suspensión parcial del acuerdo comercial entre la Unión Europea e Israel.

El Ministerio de Exteriores palestino ha instado al bloque comunitario a que presione a las autoridades israelíes "para que cese su agresión, levante el bloqueo y permita la entrada incondicional de ayuda humanitaria" a la Franja de Gaza, mientras que ha animado a los países europeos que no han reconocido a Palestina como Estado que lo hagan en la próxima conferencia de paz, programada para finales de mes.

Así, le ha pedido a Brusleas que "asuma sus responsabilidades legales y políticas para exigir responsabilidades al Estado ocupante por los crímenes que comete contra" el pueblo palestino, "los cuales constituyen una violación de los principios del Derecho Internacional y de los acuerdos entre" Israel y la UE.

La cartera ministerial ha "acogido con satisfacción" las declaraciones de Von der Leyen en Estrasburgo, en las que "ha expresado el rechazo de la UE al uso de la hambruna como arma de guerra y a la retención de fondos palestinos".

También ha aplaudido que haya manifestado "su conmoción por las dolorosas escenas provenientes de la Franja de Gaza y la magnitud de la destrucción de infraestructuras, así como su rechazo a los intentos de anexión" mediante la ampliación de asentamientos y las declaraciones de ministros ultraderechistas israelíes.

LAS PROPUESTAS DE VON DER LEYEN

Von der Leyen ha anunciado que propondrá la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación comercial entre la Unión Europea e Israel, para lo que necesita del apoyo de los Veintisiete, así como la paralización de medidas bilaterales de ayuda, en el que es hasta ahora la mayor reprimenda política por parte del bloque comunitario.

La conservadora alemana también propondrá sanciones contra los ministros extremistas del Gobierno de Benjamin Netanyahu y los colonos violentos y ha avanzado que en octubre se creará un Grupo de Donantes para Palestina, que incluirá un instrumento específico para la reconstrucción de Gaza.