Kiko Rivera e Irene Rosales: así ha sido su reaparición ante las cámaras

A pesar de todas las polémicas que les rodean dos semanas después de anunciar su separación, Kiko Rivera e Irene Rosales han reaparecido juntos este miércoles, 10 de septiembre, por un motivo muy especial.

La expareja ha decidido aparcar sus diferencias y seguir manteniendo el vínculo para acompañar a su hija Carlota en su primer día de colegio. Sonrientes y conversando mientras acudían hasta el centro, Kiko e Irene han demostrado tener una cordialidad ante su hija.

La expareja salía del domicilio familiar junto a la niña y se unían a otros padres que también acompañaban a sus hijos al colegio. Mientras Irene conversaba con una de las madres más adelante, el dj se quedaba atrás haciendo lo mismo con un hombre.

En un momento dado, el hijo de Isabel Pantoja se adelantaba y dejaba atrás al resto del grupo para unirse a su exmujer y la pequeña Carlota, mostrándose así como una familia unida a pesar de todo lo que están atravesando estas semanas.