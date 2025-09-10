Agencias

Kiko Rivera e Irene Rosales: así ha sido su reaparición ante las cámaras

Por Newsroom Infobae

Guardar

A pesar de todas las polémicas que les rodean dos semanas después de anunciar su separación, Kiko Rivera e Irene Rosales han reaparecido juntos este miércoles, 10 de septiembre, por un motivo muy especial.

La expareja ha decidido aparcar sus diferencias y seguir manteniendo el vínculo para acompañar a su hija Carlota en su primer día de colegio. Sonrientes y conversando mientras acudían hasta el centro, Kiko e Irene han demostrado tener una cordialidad ante su hija.

La expareja salía del domicilio familiar junto a la niña y se unían a otros padres que también acompañaban a sus hijos al colegio. Mientras Irene conversaba con una de las madres más adelante, el dj se quedaba atrás haciendo lo mismo con un hombre.

En un momento dado, el hijo de Isabel Pantoja se adelantaba y dejaba atrás al resto del grupo para unirse a su exmujer y la pequeña Carlota, mostrándose así como una familia unida a pesar de todo lo que están atravesando estas semanas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las memorias de Gisèle Pelicot llegarán a las librerías el 17 de febrero de 2026

Las memorias de Gisèle Pelicot

Una ginecóloga señala que la reproducción asistida es una ayuda frente a la baja natalidad pero que no es suficiente

Infobae

El dispositivo de seguridad para el fin de La Vuelta en Madrid contará con 1.500 agentes de Policía y Guardia Civil

El dispositivo de seguridad para

La ONU y socios humanitarios exigen un alto el fuego en Gaza: "No hay lugares seguros"

La ONU y socios humanitarios

La exposición inmersiva 'Cleopatra' abre sus puertas este viernes en Madrid con un viaje multisensorial por Egipto

La exposición inmersiva 'Cleopatra' abre