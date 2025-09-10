Guardia Civil detiene a un joven por robar en siete domicilios y amenazó a varios vecinos en Totana

La Guardia Civil ha detenido a un individuo, de 35 años y nacionalidad ecuatoriana, al que se atribuye la presunta autoría de siete delitos de robo con fuerza en vivienda, dos delitos de amenazas con arma blanca, delito de lesiones, hurto y amenazas a agente de la autoridad en la localidad de Totana.

La actuación se inició el pasado mes, cuando varios vecinos de Totana alertaron a la Guardia Civil de haber visto a un hombre trepando por los tejados y terrazas de varias viviendas.

Los agentes averiguaron que el sospechoso se había introducido en varias casas para robar. En dos de ellas se encontraban los moradores dentro.

Mientras se recogían indicios de los escenarios delictivos, otra llamada alertó a la Benemérita de una supuesta riña en una zona de ocio del municipio. Las llamadas de emergencia a la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil se fueron sucediendo de forma reiterada e indicaban que, junto a una discoteca, un hombre había amenazado a otras personas con el cuello de una botella rota.

La Guardia Civil desplazó al lugar a unidades de seguridad ciudadana que fueron recibidas por un individuo violento. Los agentes averiguaron que este sujeto había robado a varias personas y que había agredido a una de ellas.

Pese a que los guardias civiles le daban instrucciones para que volviera a la calma, el sospechoso mantenía una actitud agresiva y los amenazaba verbalmente con quitarles la pistola y 'coserlos a tiros'. El hombre fue detenido como presunto autor de delitos de amenazas con arma blanca, lesiones, hurto y amenazas a agentes de la autoridad.

Las pesquisas practicadas para esclarecimiento de los hechos permitieron averiguar que el detenido, con un abultado historial delictivo, era la persona que había sido vista robando la noche anterior en varias casas de Totana.

El 'modus operandi' y los indicios obtenidos por los investigadores han permitido vincular al sospechoso con siete robos, ocurridos en viviendas del municipio totanero.

La Guardia Civil atribuye al ahora detenido la presunta autoría de siete delitos de robo con fuerza en vivienda, dos delitos de amenazas con arma blanca, delito de lesiones, hurto y amenazas a agente de la autoridad