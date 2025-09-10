Agencias

Grenergy cierra financiación de 230 millones de euros para la mayor fase del megaproyecto Oasis de Atacama

Grenergy ha cerrado un acuerdo de financiación senior sin recurso por valor de 270 millones de dólares (230,5 millones de euros), incluyendo un préstamo a plazo y una línea de crédito para la sexta fase del megaproyecto Oasis de Atacama (Chile), denominada "Elena".

Según ha informado este miércoles la compañía, la financiación ha sido suscrita con un grupo de entidades financieras internacionales "de primer nivel", liderado por Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) como banco estructurador e incluyendo a BNP Paribas Securities, BBVA y KfW.

La operación permitirá desplegar 3,5 gigavatios por hora (GWh) de capacidad de almacenamiento en baterías incluidos en esta fase, la mayor del proyecto, así como financiar la adquisición -completada en 2024- de los activos de Repsol e Ibereólica, que también forman parte de la Fase 6.

Actualmente, "Elena" dispone de 77 megavatios (MW) solares en operación, lo que facilita su integración en el sistema eléctrico chileno. Por tanto, para Grenergy, el objetivo de esta financiación es iniciar de forma inmediata la instalación de baterías, que almacenarán energía solar procedente tanto de la planta existente como de la red eléctrica, aprovechando los actuales precios bajos durante horas solares.

Con esta nueva transacción, Grenergy alcanza los 1.237 millones de dólares (1.055,7 millones de euros) en financiación sin recurso para el conjunto del proyecto Oasis de Atacama, que contempla en su totalidad 0.8 gigavatios (GW) de capacidad solar y 6,7 GWh de almacenamiento energético.

Las baterías instaladas en "Elena" son fruto del acuerdo con BYD Energy Storage, compañía global especializada en soluciones de energía, que suministrará un total de 6.240 unidades de su modelo 'MC Cube T', equivalentes a 624 contenedores.

"Este acuerdo representa el mayor suministro de baterías en Latinoamérica y el segundo a nivel mundial, consolidando la alianza estratégica entre ambas compañías en uno de los mayores proyectos de almacenamiento energético del planeta", ha subrayado Grenergy.

El modelo híbrido de Grenergy continuará replicando su modelo híbrido solar-almacenamiento en nuevas plataformas como Central Oasis, en la zona centro de Chile, y en Europa, donde el proyecto Escuderos, en España, destaca como su "buque insignia".

La compañía cuenta con un 'pipeline' global de más de 77,9 GWh en almacenamiento y 12,5 GW solares en distintas fases de desarrollo.

Para David Ruiz de Andrés, CEO de Grenergy, esta operación "refuerza la confianza de la banca internacional" en su modelo híbrido y en su plan estratégico.

"Elena no sólo es la fase más grande del megaproyecto Oasis de Atacama, sino también un ejemplo de la excelente ejecución de nuestros equipos de EPC. Con la instalación acelerada de baterías, maximizamos el valor del proyecto al aprovechar las oportunidades del mercado en horas no solares, consolidando así nuestro liderazgo en almacenamiento energético a gran escala", ha añadido.

