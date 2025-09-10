Gloria Camila, primera salvada de la nominación en 'Supervivientes All Stars'. Su eufórica reacción

La gala de 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' este martes ha estado marcada por la primera ceremonia de salvación de la edición. Tras su nominación el pasado jueves, Fani Carbajo, Kike Calleja, Noel Bayarri y Gloria Camila se han enfrentado al ya icónico ritual del barro para descubrir a cuál de ellos había elegido la audiencia para sacarlo de la lista de nominados y librarlo de la expulsión este jueves.

Visiblemente nerviosos -ya que ninguno quiere tener el 'honor' de convertirse en el primero en abandonar Honduras tras solo una semana de reality-, los cuatro concursantes se han situado bajo una plataforma con cubos (3 de ellos llenos de barro, y 1 de agua, el del salvado) atados con una cuerda sobre sus cabezas, que Laura Madrueño ha ido cortando con un hacha para revelar quiénes siguen siendo candidatos a la expulsión.

La primera en descubrir que sigue nominada, Fani, que se ha tomado la noticia con resignación en una noche especialmente emocionante por haber recibido un mensaje de su hija Victoria, que este miércoles cumple un año. A continuación ha sido Kike el que, lleno de barro, se ha enterado de que su continuidad en el concurso peligra. Con la salvación entre Gloria Camila y Noel, la presentadora ha creado expectación tomándose unos largos segundos para cortar la cuerda definitiva y comunicar la decisión del público: "El tercer superviviente que continúa nominado y se va a enfrentar a Fani y a Kike en la primera expulsión de 'Supervivientes All Stars' que vamos a vivir en directo este jueves es... ¡Noel!" ha anunciado mientras le caía el lodo encima al influencer.

Eufórica, dando saltos y levantando las manos, la hija de Rocío Jurado ha celebrado su salvación agradeciendo a todos aquellos que la han apoyado en su primera prueba de fuego. "¡Gracias! Gracias, os quiero, os amo.Gracias a España y a todos. Gracias a los que me han salvado. Amo a mi familia, a mi chico, a todos", ha exclamado feliz por haberse librado de la expulsión.

Un chute de fuerzas para Gloria, que no ha podido contener las lágrimas al finalizar la primera prueba de recompensa de la edición, que ha ganado su equipo, Playa Caos, compuesto por Jessica Bueno, Alejandro Albalá, Iván González, Carlos Alba, Elena Rodríguez y Kike Calleja.

"Llevamos pasándolo muy mal muchos días. Solo comemos coco. Estamos comidísimos de todo, el cuerpo nos pica muchísimo. Echamos muchísimo de menos a nuestra gente. Un subidón así para poder comer y que lo hayamos conseguido es súper importante para nosotros", confesaba la hija de Ortega Cano completamente rota, reconociendo que "se me había olvidado la sensación mala de estar aquí. Esta edición es muchísimo más dura, no hay nada de comida. Están las tormentas, anoche ya vivimos una, tenemos mucho frío, viento, calor, los mosquitos... Os juro que uno solo pica una barbaridad".