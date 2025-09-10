Fran Rivera siente "mucho" la separación de su hermano Kiko e Irene Rosales

Hace dos semanas conocíamos la triste noticia de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales y desde entonces ha habido muchas reacciones de su entorno. Sin embargo, todavía no habíamos escuchado a Fran Rivera, que ha hablado largo y tendido ante los medios este miércoles.

El hermano del dj ha asegurado que siente "mucho" la delicada situación que está viviendo y ha comentado que ante una separación "no se debe meter nadie, ellos sabrán" porque "es demasiado complicado todo".

Además, el hijo de Paquirri ha confesado que "lo importante son las niñas" y en ese aspecto está seguro de que "ellos van a hacer de todo para que estén bien y el resto tenemos que apoyar o quedarnos callados".

Fran ha desvelado que "no he hablado con él" porque como ya sabemos "la relación es nula absoluta", aunque no descarta que en un futuro pueda retomar el contacto: "Quién sabe, no tengo ni idea, nunca se sabe, yo no soy rencoroso, pero nunca se sabe".