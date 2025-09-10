Especialistas ofrecen recomendaciones para prevenir contagios tras la vuelta al cole

Especialistas en pediatría de los hospitales Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla y Quirónsalud Infanta Luisa han ofrecido claves prácticas y recomendaciones médicas para ayudar a prevenir contagios frecuentes por virus respiratorios o digestivos y "fomentar una adaptación emocional saludable en los más pequeños".

Según ha informado la entidad en una nota, la prevención de enfermedades víricas cobra "una especial relevancia para garantizar la salud y el bienestar de toda la comunidad educativa" desde el mismo arranque del curso escolar. Ha explicado que la vuelta al cole implica el reencuentro de cientos de niños, docentes y personal escolar en espacios cerrados, lo que aumenta el riesgo de transmisión de virus respiratorios y digestivos.

La doctora y pediatra del Hospital Materno- Infantil Quirónsalud Sevilla, María José Lirola, ha apuntado que este aumento de contagios "se ve potenciado por un contexto de menor exposición a patógenos durante el verano, lo que deja una inmunidad basal más baja". Además, ha añadido que en los niños más pequeños, especialmente menores de 5 años, el sistema inmunológico "aún está en desarrollo y tienen más dificultad para mantener buenas prácticas de higiene, lo que los hace más susceptibles a contraer y diseminar infecciones".

Por ello, los especialistas han instado a reforzar las medidas de higiene y prevención tanto en el entorno escolar como en el hogar, con el fin de minimizar contagios. Para ello, también han insistido en una recomendación básica, como es "potenciar la educación sanitaria desde edades tempranas para que los niños comprendan la importancia del autocuidado".

A este respecto, la doctora Lirola ha destacado como "método principal" el lavado frecuente de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente antes de comer, después de ir al baño y tras sonarse la nariz o toser, "ya que se ha demostrado que puede reducir los casos de infecciones gastrointestinales en un 31% y las respiratorias en un 21%".

Además, el cumplimiento de los calendarios oficiales de vacunación e inmunización, que protegen frente a un gran número de enfermedades infecciosas frecuentes en la infancia, hacen que todas las medidas de prevención sean más efectivas.

A pesar de todo ello, si el niño enferma, la doctora Lirola ha señalado que el objetivo principal es "proteger al niño y evitar que contagie a otros", por lo que ha recomendado evitar que se acuda a clase en caso de fiebre, tos persistente o dificultad para respirar, dolor de garganta importante, diarreas o vómitos persistentes en las últimas 24 horas, erupciones cutáneas sospechosas o decaimiento y falta de apetito. "Aunque algunos síntomas pueden ser leves, si son recientes y acompañan a malestar general, conviene observar evolución en casa", ha concluido.

LA IMPORTANCIA DE LAS RUTINAS Y EL APOYO FAMILIAR

"La vuelta al colegio supone un proceso positivo para el desarrollo personal, aprendizaje y socialización del niño, si bien implica nuevos retos y procesos de adaptación", ha apuntado el pediatra del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, Andrés Osuna, quien ha asegurado que la estructuración del tiempo y la incorporación a la rutina "son imprescindibles para el crecimiento personal del niño y su preparación para la vida adulta".

Asimismo, ha incidido en que hacer partícipes a los hijos del proceso, como, por ejemplo, seleccionar en conjunto los horarios de clases, dejarles escoger su material y actividades extraescolares, entre otros, "no sólo favorece la adaptación, sino que ayuda a incentivar la responsabilidad en el niño".

Según ha afirmado la entidad, algunos interiorizan la vuelta al cole como pérdida de libertad y de su tiempo para el juego, así como los nuevos retos de las nuevas etapas educativas pueden generar ansiedad. Esto se agudiza si hay cambio de colegio o de grupo de compañeros y, en el caso de los más pequeños, la conocida como ansiedad por separación de sus padres.

"Estos procesos producen lógicamente muchas emociones en el niño, que pueden sentirse tristes o asustados, pero, por lo general, ven el nuevo año escolar con emoción y alegría, por lo que crear en el hogar un ambiente favorable y de apoyo hacia el colegio y sus beneficios es clave para que el niño sobrelleve esta etapa con éxito", ha señalado el pediatra.

Además de todo esto, el doctor Osuna ha detallado una última preocupación que comparten pediatras y padres, que es el excesivo peso que, en ocasiones, llevan los niños en sus mochilas. En este sentido, ha considerado importante sugerir al colegio sólo llevar los útiles necesarios para cada día o que dispongan de sitios donde guardar parte de sus útiles sin tener que cargarlos diariamente.

Asimismo, ha aconsejado que las actividades extraescolares "no sean una continuación de la actividad formal de aula, siendo el deporte y el arte las más recomendables", ya que la práctica deportiva tiene múltiples beneficios para el desarrollo musculoesquelético y psicomotor, trabajo en equipo, motivación al logro, así como mejorar la capacidad cardiovascular y respiratoria del niño, entre otras; y, paralelamente, las actividades lúdicas y artísticas complementan el desarrollo del niño.