ERC aconseja al Gobierno no "llegar tarde" con las reformas y Sánchez replica pidiendo que valore los pasos que se dan

El portavoz de Esquerra Republicana en e Congreso, Gabriel Rufián, ha aconsejado al Gobierno no "llegar tarde" con las reformas que se necesitan, especialmente en materia de financiación autonómica y vivienda, ante el avance de la derecha, a lo que el presidente Pedro Sánchez ha replicado defendiendo las medidas que se van adoptando, aunque le puedan parecer insuficientes.

En la sesión de control al Gobierno, Rufián ha preguntado a Sánchez qué piensa hacer en lo que queda de legislatura, habida cuenta de que, según las encuestas, PP y Vox ya están en los 200 escaños.

A su juicio, Sánchez ha hecho "cosas que están bien" en los últimos días, como afirmar que hay jueces que hacen política o hablar de "genocidio" de Israel con los palestinos, pero cree que en ambos temas "llega tarde" porque el PSOE se repartió el Consejo del Poder Judicial con el PP y porque el Gobierno criticó a la entonces ministra Ione Belarra (Podemos) cuando hablaba de genocidio hace dos años.

Por eso, ahora pide a Sánchez que "no llegue tarde" a resolver temas como la financiación autonómica y la vivienda. El presidente ha prometido cumplir sus acuerdos de investidura y ha defendido las medidas que se han adoptado o que se han propuesto del Gobierno, y ha reprochado a ERC que "entre cero y cien, prefiere quedarse con cero".

