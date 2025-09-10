Agencias

El Salvador incauta 1,4 toneladas de cocaína hallada flotando en el océano Pacífico

Por Newsroom Infobae

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado este miércoles la incautación de 1,4 toneladas de cocaína que fue localizada flotando en aguas del océano Pacífico y ha hablado de "un golpe al narcotráfico internacional".

"Nuestra Marina Nacional vuelve a golpear al narcotráfico internacional", ha dicho Bukele en su cuenta en la red social X, donde ha especificado que la droga fue hallada unos 1.665 kilómetros de El Cordoncillo, en el estero del Jaltepeque.

"Ubicamos bultos con cocaína flotando en altamar, que serían recogidos posteriormente por estructuras criminales. En total, 1,4 toneladas incautadas, valoradas en 35 millones de dólares (cerca de 29,9 millones de euros)", ha especificado.

En este sentido, el presidente salvadoreño ha indicado que entre 2024 y lo que va de 2025 las autoridades del país centroamericano han incautado 37,2 toneladas de cocaína, "con un valor estimado de 932,4 millones de dólares (unos 797,2 millones de euros)".

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador ha aplaudido la operación en un breve mensaje en su cuenta en X. "Cada acción exitosa contra redes criminales muestra que hay una sincronía creciente entre socios con objetivos comunes", ha manifestado la delegación del país norteamericano.

