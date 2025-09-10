El primer ministro de Qatar afirma que el ataque israelí "mató cualquier esperanza" para los rehenes en Gaza

El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulramán al Thani, ha afirmado este miércoles que el ataque de Israel contra una delegación negociadora del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la capital qatarí, Doha, "mató cualquier esperanza" para los rehenes que continúan cautivos en la Franja de Gaza desde octubre de 2023.

"Me reuní con una de las familias de los rehenes la mañana del ataque. Cuentan con esta mediación (del alto el fuego), no tienen otra esperanza. Creo que lo que hizo ayer (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu... simplemente mató cualquier esperanza para esos rehenes", ha dicho en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CNN.

Para Al Thani, Netanyahu está "tratando de socavar cualquier oportunidad de estabilidad, cualquier oportunidad de paz" con el bombardeo en Doha, puesto que "todo lo relacionado" con la reunión con los líderes de Hamás en el marco de su papel mediador "es de sobra conocido por israelíes y estadounidenses".

"No es algo que estemos ocultando. No hay justificación para que esto se considere un encubrimiento al terrorismo", ha criticado, mientras que ha recriminado que Netanyahu ha estado "perdiendo el tiempo" en las últimas semanas durante las conversaciones para un alto el fuego.

Así, ha lamentado que "no hablaba en serio sobre nada" y ha calificado las recientes conversaciones de "sinsentido". Por ello, ha añadido que están "reevaluando todo" en cuanto a su participación en futuras conversaciones y, por tanto, están en una "conversación muy detallada" con la Administración de Donald Trump sobre cómo proceder.

En cuanto a una eventual respuesta, ha explicado que durante los próximos días se celebrará una cumbre árabe-islámica, donde los participantes decidirán la forma de actuar. "Hay una respuesta que se dará desde la región. Actualmente se está consultando y debatiendo con otros socios", ha aseverado, antes de agregar que espera "algo significativo que disuada a Israel de continuar con este acoso".

Horas después de que Netanyahu pidiera a las autoridades qataríes que expulsaran a los líderes de Hamás o los llevara ante la justicia, Al Thani le ha respondido diciéndole que es el primer ministro israelí el que "debe rendir cuentas ante la justicia" porque "es a él a quien busca el Tribunal Penal Internacional (TPI)".

"Creo que alguien como él intenta dar lecciones de guerra sobre la ley. Está violando todas las leyes, ha violado todas las leyes internacionales", ha manifestado. Cabe mencionar que Netanyahu, junto con el exministro de Defensa Yoav Gallant, cuentan con sendas órdenes de arresto por parte del TPI.