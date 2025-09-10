Agencias

El IPC de China se adentró en agosto en terreno deflacionista al caer los precios un 0,4%

El índice de precios de consumo (IPC) de China registró en agosto una bajada interanual del 0,4% tras el estancamiento observado en julio, por lo que se ha vuelto a adentrar en terreno negativo como ya hiciera este año en febrero, marzo y mayo, según ha informado la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Los precios de los alimentos disminuyeron un 4,3% interanual en agosto frente al retroceso anterior del 1,6%, mientras que los precios de los productos no alimentarios subieron un 0,5%. El importe de los bienes de consumo se abarató un 1% y el de los servicios se elevó un 0,6%.

De su lado, la tasa de inflación subyacente, que excluye de su cálculo los alimentos y de la energía por su mayor volatilidad, se anotó en agostó un alza interanual del 0,9%, una décima más.

En el caso de los precios de producción industrial, la referencia moderó su caída en el octavo mes del año con una lectura del -2,9% frente a un -3,6% en julio. Esto equivalió a ampliar a 35 meses consecutivos la secuencia deflacionaria, pero, al menos, se despegó del mayor descenso del dato desde julio de 2023.

