El Ejército israelí lanza nuevos bombardeos sobre la capital de Yemen

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han lanzado este miércoles una nueva cadena de bombardeos sobre la capital de Yemen, Saná, una ciudad controlada por los rebeldes hutíes y que el Ejército israelí ya ha atacado en varias ocasiones, la última de ellas a finales de agosto.

Un portavoz de los hutíes, Yahya Sari, ha confirmado la activación de los sistemas de defensa antiaérea para interceptar los proyectiles de Israel, sin informar en un primer momento de las posibles consecuencias.

Según las FDI, los aviones militares han disparado contra "objetivos militares del régimen terrorista hutí" tanto en Saná como en Yauf, en el norte de Yemen. Dentro de los objetivos atacados, el Ejército israelí ha incluido la sede de un departamento de información, varias bases militares y un almacén de combustible.

El 24 de agosto, las fuerzas israelíes bombardearon, entre otros objetivos, el Palacio Presidencial yemení, en respuesta a los reiterados ataques de la insurgencia. Los hutíes, que controlan amplias zonas de Yemen desde 2015, han lanzado misiles y drones contra Israel a raíz de la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza.

En esta ocasión, las FDI también han dicho responder a los últimos ataques lanzados contra Israel, al tiempo que han vuelto a acusar a Irán de manejar política y económicamente a los hutíes para perjudicar a Israel y a sus socios internacionales. Así, han prometido seguir actuando "con contundencia".

