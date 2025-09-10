El dispositivo de seguridad para el fin de La Vuelta en Madrid contará con 1.500 agentes de Policía y Guardia Civil

La Delegación del Gobierno en Madrid ha preparado un plan de seguridad especial integrado por 1.500 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en aras de garantizar el buen desarrollo de las dos etapas de La Vuelta a España que se celebrarán este sábado y domingo en la Comunidad de Madrid, incluyendo la etapa final en la capital.

Este dispositivo especial contará en concreto con la colaboración de 1.100 policías nacionales y otros 400 guardias civiles, según se ha acordado en la reunión de seguridad que ha mantenido este miércoles el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Entre los asistentes se encontraban representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero también de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, SAMUR-Protección Civil, Agentes de Movilidad de la capital y de las policías locales de los municipios por los que discurrirán ambas etapas, como Cercedilla, Alcobendas, Robledo de Chavela o Collado Mediano, entre otros.

Martín ha destacado el empeño por reforzar la seguridad y ha aprovechado para arremeter contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por hacer uso del "término nostálgico" de la "represión" para hacer frente a las protestas propalestinas que están sacudiendo esta edición de La Vuelta e incluso han obligado a acortar etapas.

"Afortunadamente en el siglo XXI las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad trabajan en favor de la seguridad y el cumplimiento de la ley", ha celebrado Martín en declaraciones remitidas a los medios, donde ha incidido en que la Delegación del Gobierno trabajará para garantizar "el legítimo derecho de manifestación".

En este punto, ha cargado contra aquellos dirigentes políticos que están "preocupados por la imagen" que da España al mundo con estas protestas, y les ha invitado a cambiar de postura y celebrar la posición de liderazgo del país en lo que a la condena del "genocidio" en Gaza se refiere.

Además, ha exigido "responsabilidad" a quienes parecen estar más interesados en "calentar el ambiente" y que se produzcan situaciones que, más tarde, puedan aprovechar para arremet3e contra la "legitima protesta".

DESPLIEGUE POR ETAPAS

La primera de las etapas se celebrará el sábado y discurrirá entre Robledo de Chavela y la Bola del Mundo, en la Sierra de Guadarrama, y contará con el mayor despliegue de la Guardia Civil para una prueba ciclista en la región, superior incluso al que se llevó a cabo en el Mundial de Ciclismo de 2005.

El recorrido del sábado discurrirá también por las provincias de Ávila y Segovia, por lo que desde la Delegación del Gobierno han destacado que se está intercambiando información y actuando de forma coordinada con las comandancias de estas provincias y la Comandancia de Madrid.

Por otro lado, la etapa final del domingo arrancará en Alalpardo y culminará en la madrileña plaza de Cibeles, contando para ello un despliegue de 1.100 agentes de Policía Nacional, el mayor esfuerzo de seguridad desde la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid en junio de 2022.

Los agentes desarrollarán labores de protección y, a través de la Brigada de Seguridad Ciudadana, contará con la presencia de la Unidad Especial de Subsuelo, que ya desde el día anterior revisará todo el recorrido, la Unidad de Guías Caninos, la de Prevención y Reacción y la Brigada Móvil, así como drones y antidrones, un helicóptero y la colaboración de las comisarías locales de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.