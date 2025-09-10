Agencias

EEUU ofrece más de 8 millones de euros por información que permita la detención de un ciberespía ucraniano

Las autoridades de Estados Unidos han anunciado este martes una recompensa de hasta diez millones de dólares (8,5 millones de euros) a cambio de información que permita la detención de un hombre de nacionalidad ucraniana acusado de siete cargos relacionados con el ciberespionaje a empresas norteamericanas y extranjeras.

"Hoy, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (...) anuncia una oferta de recompensa de hasta diez millones de dólares (...) por información que conduzca al arresto y/o condena, en cualquier país, del actor cibernético malicioso ucraniano Volodimir Viktorovich Tymoshchuk", ha señalado en un comunicado el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Thomas Pigott.

El ucraniano está acusado junto a otros cómplices de haber empleado "las variantes de ransomware Nefilim, LockerGoga y MegaCortex para cifrar redes informáticas e implementar esquemas de ransomware contra cientos de propietarios de redes de empresas víctimas en Estados Unidos y otros países del mundo". "Los esquemas de ransomware resultaron costosos para las víctimas estadounidenses, tanto en pagos de rescate como en costes de mitigación", ha agregado la cartera diplomática estadounidense.

Tymoshchuk y sus colaboradores --por los que Washington ha anunciado asimismo una recompensa de "hasta un millón de dólares" (850.000 euros)-- habrían cometido estos delitos al menos desde diciembre de 2018 hasta octubre de 2021, según recoge la acusación penal presentada en el Distrito Este de Nueva York. En particular, el Departamento de Justicia acusa a Tymoshchuk de siete cargos relacionados con su actividad de "ransomware".

