David Bustamante deja en el aire si ha vendido su casa por problemas económicos

A principios de agosto salía a la luz que después de varios años residiendo en un adosado en una exclusiva urbanización a las afueras de Madrid -que adquirió tras su separación de Paula Echevarría en 2017- David Bustamante habría vendido su vivienda y se habría mudado a un chalet de alquiler con su pareja, Yana Olina.

Una información adelantada por 'Informalia' que hacía que surgiesen rumores de que el cantante necesitaría liquidez, de ahí su decisión de deshacerse de una de sus propiedades para comenzar una nueva etapa sin tantas cargas económicas.

No es el único titular que ha protagonizado el triunfito este verano, ya que tras su llamativo aumento de peso -que provocó un revuelo sin precedente en redes sociales-, sorprendía reapareciendo visiblemente más delgado y en plena forma en el concierto que ofreció en la madrileña localidad de Pinto a mediados de agosto.

"Las redes sociales molan para estar en contacto, para vernos, para saber. Para cotillear. Pero muchas veces la gente es muy cobarde y hace muchísimo daño. No seamos cobardes. La gente simplemente por ser conocida o por estar ahí no hay que tirarles piedras, no hay que lapidarles. Todos tenemos etapas. Y les han permitido caerse. Pero también tenemos la obligación de levantarlos. Y yo creo que he sido ejemplo siempre de eso" confesaba entonces muy emocionado.

Y así se ha reafirmado en su reaparición ante las cámaras de Europa Press en el aeropuerto de Madrid. "Estoy en un punto muy especial, ya con 43 años uno sabe lo que quiere, sabe cómo transmitirlo y el público está respondiendo a las mil maravillas, el reencuentro está siendo mágico y es increíble, estoy muy bien" ha reconocido con una sonrisa, confirmando que tras una época convulsa está en el mejor momento de su vida.

El próximo 30 de noviembre Bustamante cerrará su gira en la Plaza de Las Ventas de la capital y, como ha adelantado, "va a ser espectacular, estaré rodeado de amigos y os espero a todos allí, no os lo podéis perder". Y no es lo único, ya que en 2026 cumple 25 años de carrera en el mundo de la música y, como desvela, habrá muchas sorpresas que "estamos deseando contar poquito a poquito".

"Y entre concierto y concierto voy viendo a mi hija -Daniela, de 17 años, fruto de su relación con Paula Echevarría-, a mis hermanos, a mis sobrinos... pero eso es así. Llevo 25 años muy acostumbrado, los veranos son para entregarme a mi público y a los conciertos que es lo que más me gusta del mundo".

La suerte no solo le sonríe en el terreno profesional, ya que en lo personal está enamoradísimo de Yana, en la que ha encontrado la estabilidad tras 7 años de sólida relación: "Estamos muy bien, muy contentos. Increíble, ya nos veréis por ahí. Siempre juntos".

Lo que no ha querido aclarar es si ha vendido su casa, y si su decisión se debe a motivos económicos, reaccionado entre risas cuando le hemos preguntado si es cierto que se han mudado.