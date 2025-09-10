Agencias

Cuba sufre una nueva "desconexión total" del sistema eléctrico que afecta a toda la isla

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Ministerio de Energía de Cuba ha anunciado este miércoles la "desconexión total" del sistema eléctrico; un apagón masivo ante el que las autoridades ya habrían comenzado a trabajar en el proceso de restablecimiento del servicio.

El Gobierno ha atribuido en principio este nuevo corte a una salida inesperada de la red de la Central Termoeléctrica Guiteras, situada en la localidad de Matanzas. "No obstante, se investigan las causas", ha indicado el Ministerio en la red social X.

La isla sufre problemas prácticamente constantes en el suministro eléctrico y a principios de esta semana la parte oriental de Cuba ya fue escenario de uno de estos cortes. El Gobierno reconoce el problema, pero lo atribuye a un mal estado de las instalaciones agravado por las sanciones de Estados Unidos.

La Unión Eléctrica de Cuba informa de manera diaria de déficits de suministro que rondan, de media, los 1.500 megavatios.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cataluña detecta 10 casos de tuberculosis en un asentamiento ocupado de Badalona (Barcelona)

Cataluña detecta 10 casos de

El nuevo cargador MagSafe de Apple ya puede cargar otros teléfonos a 25W

El nuevo cargador MagSafe de

Vox denuncia el "creciente" abandono de menores inmigrantes en las comisarías y centros de menas de Granada

Vox denuncia el "creciente" abandono

Trump advierte de que se le está agotando "rápido" la paciencia con Putin

Trump advierte de que se

VÍDEO: Reina Letizia anima a la lectura a alumnos de un CEIP de Rincón (La Rioja), donde ha inaugurado el curso escolar

VÍDEO: Reina Letizia anima a