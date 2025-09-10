Condenado a cinco años de prisión un militar de EEUU por secuestrar y agredir sexualmente a una menor en Okinawa (Japón)

El Tribunal Superior de la prefectura de Fukuoka, en Japón, ha condenado este miércoles a cinco años de prisión a un militar de la Fuerza Aérea estadounidense destinado en Okinawa, al que ha hallado culpable de secuestrar y abusar sexualmente de una menor de 16 años en 2023.

La apelación presentada por el acusado, identificado como Brennon Washington, de 26 años, ha sido rechazada por la Justicia nipona, a pesar de que el militar ha reiterado su inocencia, según informaciones del diario 'The Japan Times'.

El equipo de la defensa de Washington había argumentado que el testimonio de la menor era inconsistente y que presentaba, incluso, "contradicciones" respecto a la versión dada por su madre ante la Policía. Sin embargo, el juez Takashi Miura, ha asegurado que esas discrepancias podrían responder al estado en que se encontraba la víctima tras ser agredida.

El caso, que salió a la luz tres meses después de que Washington fuera imputado, ha vuelto a levantar la polémica. La población todavía recuerda lo ocurrido en 1995, cuando tres militares alquilaron una furgoneta y procedieron a dar una paliza y a violar en grupo a una niña de 12 años. En medio de una ola de protestas populares, fueron condenados a entre seis años y siete años y medio de cárcel.

Ahora, la Fiscalía pedía para el acusado siete años de prisión, si bien el tribunal ha reducido esta pena a cinco. El fallo apunta a que Washington pidió a la niña que se subiera a su coche frente a un parque de la localidad de Yomitan. Después, viajó con ella hasta su vivienda, situada fuera de la base de Okinawa, donde la agredió.

El Departamento de Defensa estadounidense indicó a principios de este mes que analizará la situación y el historial penal de las fuerzas estadoundienses que se encuentran en territorio japonés para evitar futuros delitos de este tipo.

Washington está estacionado en la Base Aérea de Kadena en Okinawa, según el gobierno de la prefectura de Okinawa. Fue entregado a las autoridades japonesas tras la acusación, pero fue liberado después de pagar la fianza y actualmente se encuentra bajo custodia de Estados Unidos.