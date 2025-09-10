Aumentan a 25 los muertos por un ataque de Rusia contra un grupo de pensionistas en el este de Ucrania

El balance de víctimas mortales a causa del ataque ejecutado el martes por el Ejército de Rusia contra un grupo de jubilados que esperaban a recibir el pago de sus pensiones en una localidad en la provincia ucraniana de Donetsk (este) ha aumentado a 25, según han confirmado este miércoles las autoridades.

El gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, ha denunciado que el ataque contra Yarova ha dejado hasta la fecha 25 fallecidos y 18 heridos, por lo que no se descarta que la cifra de muertos pueda aumentar en las próximas horas.

Asimismo, ha resaltado en su cuenta en la red social Facebook que los ataques rusos contra la provincia durante la jornada del martes mataron además a dos personas en Kostiantinivka y a otra en Semenivka. "Rusia asesina a civiles", ha dicho.

Donetsk es, junto con Lugansk, Jersón y Zaporiyia, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.