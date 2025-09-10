Anabel Pantoja, calma tensa tras desmentirse el archivo de su caso por un presunto delito de maltrato infantil

Este lunes Antonio Rossi revelaba en el estreno de 'El tiempo justo' en Telecinco una importante última hora relacionada con la investigación judicial a Anabel Pantoja y David Rodríguez por un presunto delito de maltrato infantil, iniciada tras el protocolo activado por el Hospital Materno Infantil de Gran Canarias por las lesiones que presentaba su hija Alma cuando ingresó de urgencia en el centro el pasado mes de enero.

Según el periodista, la jueza habría decidido sobreseer la causa. Un archivo provisional durante cinco años, en los que la pareja tendría que poner a disposición del Juzgado de Instrucción todas las pruebas médicas realizadas a la menor para garantizar que no existen secuelas relacionadas con los hechos que provocaron su hospitalización, y que la pareja habría recibido de su abogado aliviados, pero con cautela.

Y es que como ha relatado el colaborador, su equipo legal les habría aconsejado abandonar Gran Canaria, ya que el completo informe médico presentado por David para demostrar su inocencia -elaborado por neurólogos de centros médicos de referencia como el Reina Sofía de Córdoba o el Vall d'Hebron de Barcelona- cuestionaría directamente el diagnóstico del hospital de Gran Canaria. Y considerarían que este hecho podría afectar al seguimiento médico de la pequeña: "Si la va a evaluar un hospital al que han demandado y han tachado de negligente, lo más conveniente sería que dejaran Canarias y buscaran otro lugar" ha afirmado Rossi.

Una información que este martes ha desmentido el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ha aclarado que la investigación judicial continúa en curso. Según un portavoz oficial, no se ha dictado ningún auto de sobreseimiento, ni provisional ni definitivo, por parte del Juzgado de Instrucción nº 4 de San Bartolomé de Tirajana, Juzgado encargado de la causa.

Belén Esteban, íntima amiga de Anabel, se ha pronunciado ante la confusión generada por la exclusiva del colaborador de Mediaset y en 'No somos nadie' ha asegurado que "no es cierto que el caso de Anabel y David se haya sobreseído", desmintiendo además que la pareja se esté planteando abandonar su residencia en Arguineguín, al sur de Gran Canaria.

Por otra parte, Carlos Quílez, periodista de 'Y ahora Sonsoles', ha aportado más información sobre el proceso, revelando que las diligencias siguen abiertas en el Juzgado de Instrucción y que, lejos de archivarse, la jueza ha solicitado una ampliación del informe médico para completarlo, puesto que la investigación todavía se encontraría en fase inicial.

Un inesperado varapalo para Anabel que, muy tensa aunque intentando mantener la calma, ha guardado silencio ante las cámaras sin aclarar las últimas novedades sobre su caso, dejando en el aire si es cierto que su abogado les habría comunicado que la magistrada va a sobreseer la investigación provisionalmente.