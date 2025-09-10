Agencias

Alemania asegura que ya es el mayor donante de ayuda militar a Ucrania, por delante de EEUU

Por Newsroom Infobae

El Gobierno de Alemania estima que el país es ya el mayor donante de fondos para ayuda militar a Ucrania, por delante de Estados Unidos, tras comprometer "unos 9.000 millones de euros" más dentro del nuevo marco presupuestario.

Así lo ha desvelado este miércoles el ministro de Defensa, Boris Pistorius, que en declaraciones ante el Bundestag ha incidido en los cambios registrados desde la llegada a la Casa Blanca del republicano Donald Trump.

Pistorius ha destacado que el Gobierno estadounidense suministra ahora armas a Ucrania a través del nuevo mecanismo de la OTAN PURL, en el que se establece una lista prioritaria de armas y municiones basada en los requerimientos defensivos de Kiev. Bajo esta alianza, la OTAN coordina la entrega de armas adquiridas en Estados Unidos pero financiadas por los socios.

De cara al futuro, el ministro de Defensa alemán ha citado como reto reforzar la industria y los sistemas de defensa aeréa de Ucrania, así como "mantener a todo el mundo a bordo" para seguir apoyando a este país mientras hace frente a la ofensiva militar rusa.

